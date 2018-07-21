Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ile yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, öğle saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın güneyi hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede rüzgarın, batı ve kuzeybatı (karayel), akşam kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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