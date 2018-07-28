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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gök Gürültülü Marmara Bölgesi sağanak

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