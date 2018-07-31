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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Trakya'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Trakya kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak Trakya

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