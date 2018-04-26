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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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