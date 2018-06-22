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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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