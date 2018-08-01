Marmara Bölgesi'nde yerel yağışlar görülecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

