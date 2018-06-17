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Marmara Denizi gece yarısı şimşeklerle aydınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 07:20 | Son Güncelleme

Gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Marmara Denizi'nde renkli görüntülere sahne olurken, zifiri karanlık gündüze dönüştü.

Marmara Denizi gece yarısı şimşeklerle aydınlandı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında gece boyunca şimşekler etkili oldu. Dev şimşeklerle birlikte, zifiri karanlıkta Marmara Denizi'nin çevresinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde adeta gece gündüze dönüştü.

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HEM KORKUTTU HEM HAYRAN BIRAKTI

Gece saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem de büyüleyici görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar süren dev şimşekler, yağmurun başlaması ile sona erdi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Şimşek Tekirdağ

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