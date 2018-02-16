KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan modern deniz uçağı ile Marmara Denizi havadan denetlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2007 yılından itibaren İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve korunması için yapılan yatırımlara devam edildiğini belirtilerek, bu kapsamda denetleme filosuna katılan yeni deniz uçağıyla tüm Marmara Denizi'nin denetleneceği bildirildi.

Marmara Bölgesi'ne hizmet verecek yeni deniz uçağının, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildireceği aktarılan açıklamada, uçağın oluşabilecek yangınları da gözlemleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, uzun menzilli uçağın, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine katkı sağlayacağına işaret edilerek, "Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak, aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Bu sayede Marmara Denizi denetimi hem deniz hem de karadan oluşabilecek kirliliğin anlık tespit yapabilecek." denildi.