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Marmara Denizi havadan denetlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmete aldığı deniz uçağı, Marmara Denizi üzerinde denetim uçuşları yapacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: - "Körfeze dökülen atıkların yüzde 98'i, arıtma tesislerinde işlem görüyor. Gemilerden denize bırakılan sintineler artık tarih oldu"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan modern deniz uçağı ile Marmara Denizi havadan denetlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2007 yılından itibaren İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve korunması için yapılan yatırımlara devam edildiğini belirtilerek, bu kapsamda denetleme filosuna katılan yeni deniz uçağıyla tüm Marmara Denizi'nin denetleneceği bildirildi.

Marmara Bölgesi'ne hizmet verecek yeni deniz uçağının, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildireceği aktarılan açıklamada, uçağın oluşabilecek yangınları da gözlemleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, uzun menzilli uçağın, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine katkı sağlayacağına işaret edilerek, "Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak, aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Bu sayede Marmara Denizi denetimi hem deniz hem de karadan oluşabilecek kirliliğin anlık tespit yapabilecek." denildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin havadan denetimin yanı sıra İzmit Körfezi'nde 5 gemi ve 2 botla da sürekli hizmet verdiğine dikkat çekilen açıklamada, çalışmalarla atık suların yüzde 99'unun arıtılarak denize ulaştırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İzmit Körfezi'ne giren gemilerin atıkları toplama işinin 2 atık alım gemisiyle yürütüldüğü belirtildi.

- "Gemilerden denize bırakılan sintineler artık tarih oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise kendilerinin en önemli çalışmalarının çevreye ve sahillere yaptıkları hizmetler olduğunu anlatarak, İzmit Körfezi'nin temizliğine çok büyük önem verdiklerini vurguladı.

Karaosmanoğlu, milyonlarca liralık yatırımlarla kentin her noktasına arıtma tesisi kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Körfeze dökülen atıkların yüzde 98'i arıtma tesislerinde işlem görüyor. Gemilerden denize bırakılan sintineler artık tarih oldu. Deniz uçağımızla İzmit Körfezi'ndeki gemileri denetliyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca 'deniz süpürgesi' adını verdiğimiz araçlarımızla da deniz üzerindeki pislikleri temizliyoruz. Balıklandırma çalışmamızla da körfezdeki balık popülasyonunun artmasını sağlıyoruz. Körfez'de trolle avlanmalara da izin vermiyoruz."

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denetim İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli Marmara Denizi

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