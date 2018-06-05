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"Marmara Denizi Ölüyor" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Hidrobiyolog Levent Artüz: - "Ergene'deki kirletici unsurları Tekirdağ’ın oradan Marmara Denizi’nin bin 450 metre uzağına salacaklar. Ne olacak diye bir modelleme yaptık. Buna göre en fazla 3 ay içerisinde Marmara Ereğlisi ile Karabiga Burnu arasındaki bölgede canlı kalmayacak"

Yalova Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Marmara Denizi Ölüyor" konulu panel düzenlendi.

Yürüyen Köşk'ün bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Hidrobiyolog Levent Artüz, TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan konuşmacı olarak katıldı.

Hidrobiyolog Levent Artüz, ellerinde Marmara Denizi ile ilgili 1954 yılından bugüne kadar olan çok farklı disiplinlerde verilerin mevcut olduğunu, 1998'de ortalama 7,2 miligram/litre suda çözünmüş oksijen varken bunun bugün 3,8 miligrama düştüğünü belirtti.

Alt su kütlesinde ise suda çözünmüş oksijen oranının litrede 4,3 miligramdan 0,72 miligrama gerilediğine işaret eden Artüz, ağır metal oranının da üst su kütlesinde ortalama olarak bin 125 kez arttığına dikkati çekti.

Canlı çeşitliliği konusundaki verilerin de iç karartıcı olduğunu dile getiren Artüz, 1997'de Marmara Denizi'ndeki belli bir alanda ortalama 436 türe ait 10 bin 640 birey saptanırken geçen yıl aynı alanda 180 türe ait 6 bin 4 bireyin hesaptandığını kaydetti.

Yakın tarihe kadar Marmara Denizi'nde 124 olan ticari öneme sahip balık türünün bugün 7'ye düştüğünü aktaran Artüz, son dönemde Ergene Nehri'nin temizlenmesi için ortaya atılan Ergene Derin Deşarj projesinin ise Marmara Denizi'ndeki canlılığın sonunu getireceğini iddia etti.

"Marmara'nın başında öyle bir bela var ki bundan öncekilerin hiçbir önemi kalmayacak" diyen Artüz, şöyle konuştu:

"Ergene Derin Deniz Deşarjı'nda ne yapılmak isteniyor ? Ergene, bilimsel literatürde dünyanın bilinen en kirli akarsuyu. Kimi yerinde asitlik derecesi akbabanın midesindeki asitlikle aynı. Yani bu çok ciddi. Sizin kullandığınız kezzaptan çok daha kuvvetli olan bir aside sahip. Ergene'deki kirletici unsurları Tekirdağ’ın oradan Marmara Denizi’nin bin 450 metre uzağına salacaklar. Ne olacak diye bir modelleme yaptık. Buna göre en fazla 3 ay içerisinde Marmara Ereğlisi ile Karabiga Burnu arasındaki bölgede canlı kalmayacak. Bunu daha genişlettiğiniz zaman 7 ay içerisinde Marmara Denizi'nde hiçbir şey kalmayacak."

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da kenti yönetenlerin yapmaları gereken en önemli işin doğayı ve çevreyi korumak olduğunu, yarını kurtarmak için ellerinde hala şanslarının bulunduğunu belirterek, "Denize çevre olarak, insanlık olarak, etrafında yaşayan olarak kaybetmemizin yanında bir de ekonomik olarak ciddi bir kayba uğruyoruz. Marmara Denizi ölüyor, bunu cenaze haline gelmeden yoğun bakımdan kurtarmak mümkün." ifadesini kullandı.

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5 Haziran Dünya Çevre Günü deniz kirliliği Kirlilik Marmara Denizi Yalova

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