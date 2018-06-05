"Marmara Denizi Ölüyor" paneli

Yalova Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Marmara Denizi Ölüyor" konulu panel düzenlendi.

Yürüyen Köşk'ün bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Hidrobiyolog Levent Artüz, TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan konuşmacı olarak katıldı.

Hidrobiyolog Levent Artüz, ellerinde Marmara Denizi ile ilgili 1954 yılından bugüne kadar olan çok farklı disiplinlerde verilerin mevcut olduğunu, 1998'de ortalama 7,2 miligram/litre suda çözünmüş oksijen varken bunun bugün 3,8 miligrama düştüğünü belirtti.

Alt su kütlesinde ise suda çözünmüş oksijen oranının litrede 4,3 miligramdan 0,72 miligrama gerilediğine işaret eden Artüz, ağır metal oranının da üst su kütlesinde ortalama olarak bin 125 kez arttığına dikkati çekti.

Canlı çeşitliliği konusundaki verilerin de iç karartıcı olduğunu dile getiren Artüz, 1997'de Marmara Denizi'ndeki belli bir alanda ortalama 436 türe ait 10 bin 640 birey saptanırken geçen yıl aynı alanda 180 türe ait 6 bin 4 bireyin hesaptandığını kaydetti.

Yakın tarihe kadar Marmara Denizi'nde 124 olan ticari öneme sahip balık türünün bugün 7'ye düştüğünü aktaran Artüz, son dönemde Ergene Nehri'nin temizlenmesi için ortaya atılan Ergene Derin Deşarj projesinin ise Marmara Denizi'ndeki canlılığın sonunu getireceğini iddia etti.