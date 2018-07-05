HABER

Marmara Denizi'nde gemi kazası - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA  - MARMARA Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı.

Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA - MARMARA Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı.

Sivriada açıklarındaki kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ersoylar 1 isimli 90 metre boyunda kuruyük gemisi ile Gammagas isimli LPG tankeri çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Yapılan inceleme sonucu ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gammagas adlı LPG tankeri kazanın ardından Küçükçekmece açıklarına çekildi. Gemi burada bekleyişini sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Valiliği'nce kazaya ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Çocuk tacizcisi yakalandı!Çocuk tacizcisi yakalandı!
Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyatSuriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rumeli Feneri'nde feci olay!

Rumeli Feneri'nde feci olay!

Emre Kurttepeli, Mynet'in Tıger Global'deki hisselerini satın aldı

Emre Kurttepeli, Mynet'in Tıger Global'deki hisselerini satın aldı

Nadiye'nin korkunç sonu!

Nadiye'nin korkunç sonu!

Şifreli fuhuş rezaleti: Yeni kadın 'taze çay', fuhuş 'temizlik'

Şifreli fuhuş rezaleti: Yeni kadın 'taze çay', fuhuş 'temizlik'

Çocuk tacizcisi yakalandı!

Çocuk tacizcisi yakalandı!

Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat

Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.