Marmara Denizi'nde gemi kazası

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tankerin çarpıştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Gammagas adlı tanker ile Ersoylar 1 isimli kuru yük gemisinin Esenköy açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kıyem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi.

Kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.

Küçük çapta hasar oluşan tanker ve kuru yük gemisinin kıyıya çekileceği kaydedildi.

