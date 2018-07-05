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Marmara Denizi'nde gemi kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 00:37 | Son Güncelleme

Kuru yük gemisi ile tankerin çarpıştığı, gemilerde hasar oluştuğu bildirildi

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tankerin çarpıştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Gammagas adlı tanker ile Ersoylar 1 isimli kuru yük gemisinin Esenköy açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kıyem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi.

Kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.

Küçük çapta hasar oluşan tanker ve kuru yük gemisinin kıyıya çekileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
gemi kazası

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