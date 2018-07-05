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MARMARA DENİZİ'NDE GEMİ KAZASI(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 00:37 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı.

İstanbul DHA
Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sivriada açıklarındaki kazaya karışan gemilerin adlarının ERSOYLAR 1 isimli 978 GRT'luk 90 metre boyunda kuruyük Gemisi ile GAMMAGAS isimli LPG tankeri olduğu belirtildi.

Bu arada İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. azaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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