Marmara için meteorolojik uyarı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü ise Marmara’nın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar (Trakya ve Marmara Bölgesinde) etkili olmaya devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklıklarında bu hafta, bölgedeki yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

