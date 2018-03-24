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Marmara Şampiyonları sevinçlerini Başkan Kuzu ile paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan Özer Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı, Marmara Bölge Şampiyonası’nı gol yemeden namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Marmara Şampiyonları sevinçlerini Başkan Kuzu ile paylaştı

Çanakkale’nin Çan Özer Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı, Marmara Bölge Şampiyonası’nı gol yemeden namağlup şampiyon olarak tamamladı. Bölge Şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonluğu’na yükselme sevincini paylaşan Marmara şampiyonları, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu’yu makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de gerçekleştirilen Yıldız Kız Marmara Bölge Şampiyonasına 11 ilden 10 kız takımı katıldı. Çan Özer Ortaokulu, oynadığı üç maçta da kalesini gole kapatıp rakiplerini mağlup ederek, Marmara Bölge Şampiyonu oldu. Gruptaki ilk maçında Kırklareli takımını 5-0 yenen Çan Özer Ortaokulu, ikinci maçında Kocaeli ekibini ise 2-0 mağlup etti. Son maçında Balıkesir takımı karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Çan Özer Ortaokulu şampiyonayı lider tamamlayarak, Marmara Bölgesi’ni Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.
Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ile bir araya gelen minik şampiyonlar Türkiye Şampiyonası’nda oynayacakları için duydukları mutluluğu ve Marmara Bölge Şampiyonası’nda aldıkları galibiyetleri büyük bir heyecanla Başkan Kuzu’yla paylaştılar.
Minik şampiyonların heyecanına ortak olan Başkan Kuzu, “Her geçen gün spor alanında Çanımızdan, bölgemizde, ülkemizde, Avrupa’da hatta dünyada bir başarı bir şampiyonluk kazanan sporcularımız çıkıyor. Bugün de Belediyemizde Özer Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımını ağırladık. Öğrencilerimiz Marmara bölge şampiyonasında hem de namağlup birinci oldular. Şimdi de Çanımızı Türkiye şampiyonasında temsil edecekler. Bizler yerel yöneticiler olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk ve şunu gördük ki gençlerimize, sporcularımıza imkan sağladığınızda onların önlerini açtığınızda başarıların da ardı arkası kesilmiyor. Bizler inanıyoruz ki gelecek gençlerde ve biz de her daim gençlerimizleyiz” dedi.

Marmara Şampiyonları sevinçlerini Başkan Kuzu ile paylaştı

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