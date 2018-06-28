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MARMARA ÜNİVERSİTESİ YENİ MEZUNLARINI VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

  Marmara Üniversitesi İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2017- 2018 yılı mezunlarını verdi.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)
Marmara Üniversitesi İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2017- 2018 yılı mezunlarını verdi. Mezunlar, ünlü sanatçı Pamela Spence'nin geri sayımıyla kep attı. Tören sonunda, yeni mezunlar Pamela konseri ile coştu.
Marmara Üniversitesi Andolu Hisarı yerleşkesinde yapılan tören, 17:00'de başladı. İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 8 ayrı bölümde lisans öğrenimlerinin tamamlayan öğrenciler, ellerinde diplomaları ile yürüyüş yaptı. Bu sırada bazı veliler, geçiş törenini cep telefonları ile kaydetti. Mezunların yerlerini almasıyla başlayan törende ilk sözü, Neslihan Ekici aldı. Ekici, “5 sene önce her birimiz ayrı yerlerden gelerek burada buluştuk. İşletme bölümü öğrencileri olarak gözümü Bahçeliveler'de açtık. Burası küçüktü ama samimiydi. Burada da kampüs yaşamını deneyimledik. Sonrasında Göztepe'ye taşındık. “ dedi.

"ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN SİZLERDEN BEKLENTİ İÇERİSİNDE OLDUKLARINI UNUTMAYIN"
Ardından konuşan Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin Arat da konuşmasına mezunları tebrik ederek başladı. Arat, “Ülkemizin ve milletimizin sizlerden beklenti içerisinde olduklarını unutmayın. Mezun olduktan sonra da üniversiteniz ile bağınızı mutlaka devam ettirin. Marmaralı olduğunuzu daima hatırınızda tutun. İş hayatında da Marmaralı olduğunuzun yaşadıkça tecrübe edeceksiniz. Çalışma hayatınızda mutlaka yolunuz bir Marmaralı ile kesişecek ve üniversitemizin anlam ve önemini daha çok anlayacaksınız. Sevgili mezunlarımız, üniversitenize sahip çıkınız. İleride yüksek mevkilere geldiğinizde, sizden sonra gelen öğrenci kardeşlerinize yardımcı olunuz. Onların da iş hayatında önemli yerlere gelebilmesi için ellerinden tutunuz" ifadelerini kullandı.

GERİ SAYIMI PAMELA YAPTI
Konuşmaların ardından, her iki fakültede derece alanlara ödülleri takdim edildi. Ardından kep atma törenine geçildi. Törenin geri sayımını ünlü sanatçı Pamela Spence yaptı. Pamela ile 10'dan geriye sayan mezunlar daha sonra hep birlikte kep attı. Tören Pamela konserinin ardından sona erdi.

Görüntü dökümü:
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-Öğrencilerin tören alanına giriş
-Neslihan Ekici'nin konuşması
-Rektör Arat'ın konuşması
-Dereceye girenlere plaket verilmesi
-Kep atılması
-Pamela konseri
-Genel detaylar

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