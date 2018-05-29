HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nün ‘yer sorunu’ nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almayacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 'Yer sorunu nedeniyle öğrenci almamak olur mu? Ne kadar süre isterlerse yer temin ederiz' dedi.

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün fakülte kurul kararıyla ‘yer sorunu' nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almayacağı kaydedildi. Daha önce öğrenciler Acıbadem binasında eğitim görürken, ağustos ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi'nde eğitim görüyordu.

ACIBADEM’DEN ÇIKARILDILAR, YER GÖSTERİLMEDİ

Alınan bilgiye göre, Acıbadem binasından geçen yıl çıkarılan öğrencilere herhangi bir yer gösterilmedi. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi de saat 14:00'e kadar olan derslerini iptal ederek, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerine kapılarını açtı.

AYKURT NUHOĞLU: NE KADAR YER, SÜRE İSTERLERSE TEMİN EDERİZ

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, “Yer sorunu nedeniyle öğrenci alamamak ne demek? Saat 14:00'e kadar öğrenciler eğitimlerini bizde gördüler. Ne kadar yer, süre isterlerse temin ederiz” dedi.

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ AKADEMİSYEN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Diğer yandan, fakülte kurulunun seramik ve cam bölümüne öğretim üyesi eksikliği nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almama kararı verdiği kaydedildi.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Martı Projesi'ne eleştiriye tazminat davasıMartı Projesi'ne eleştiriye tazminat davası
Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacakSüleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü kadıköy Aykurt Nuhoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezme anı kamerada!

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezme anı kamerada!

Tokat'ta korkunç olay! Alevlerin içinden böyle çıktılar

Tokat'ta korkunç olay! Alevlerin içinden böyle çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.