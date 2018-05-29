Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün fakülte kurul kararıyla ‘yer sorunu' nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almayacağı kaydedildi. Daha önce öğrenciler Acıbadem binasında eğitim görürken, ağustos ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi'nde eğitim görüyordu.

ACIBADEM’DEN ÇIKARILDILAR, YER GÖSTERİLMEDİ



Alınan bilgiye göre, Acıbadem binasından geçen yıl çıkarılan öğrencilere herhangi bir yer gösterilmedi. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi de saat 14:00'e kadar olan derslerini iptal ederek, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerine kapılarını açtı.

AYKURT NUHOĞLU: NE KADAR YER, SÜRE İSTERLERSE TEMİN EDERİZ



Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, “Yer sorunu nedeniyle öğrenci alamamak ne demek? Saat 14:00'e kadar öğrenciler eğitimlerini bizde gördüler. Ne kadar yer, süre isterlerse temin ederiz” dedi.

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ AKADEMİSYEN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI



Diğer yandan, fakülte kurulunun seramik ve cam bölümüne öğretim üyesi eksikliği nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almama kararı verdiği kaydedildi.



