Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara’da yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına beklendiği belirtildi. Fırtınanın Marmara’da Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına beklendiği kaydedildi. Fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı kaynaklı zehirlenmelerine, ağaç ve direk devrilmesine, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
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