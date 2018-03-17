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Marmarabirlik 7 bin zeytin fidanı dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Marmarabirlik’e bağlı 150 sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, artan rağbete cevap vermek için üyelerine 7 bin adet domat cinsi yeşil zeytin fidanı dağıttı.Mudanya zeytin depolama tesislerinde gerçekleşen fidan dağıtımında konuşan Kooperatif Başkanı Yıldız, "Bölgede yetişmeye domat cinsi yeşil zeytin fidanlarını sembolik bir rakamla üreticimiz talepleri doğrultusunda kendilerine veriyoruz.

Marmarabirlik’e bağlı 150 sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, artan rağbete cevap vermek için üyelerine 7 bin adet domat cinsi yeşil zeytin fidanı dağıttı.
Mudanya zeytin depolama tesislerinde gerçekleşen fidan dağıtımında konuşan Kooperatif Başkanı Yıldız, "Bölgede yetişmeye domat cinsi yeşil zeytin fidanlarını sembolik bir rakamla üreticimiz talepleri doğrultusunda kendilerine veriyoruz. Fidanların tanesisin 25 lira olmasına rağmen, bizler üreticimizin beyanları doğrultusunda kendilerine 50 kuruş gibi bir ücretle teslim ediyoruz. Fidanlarımız yetersiz gelip talep olursa, alacağımız beyan doğrultusunda yeniden getireceğiz. Böylece üreticimize destek olarak alternatif bir ürün sağlanmış olacak. Marmarabirlik böylece kendi bölgesinde olmayan bu zeytini yetiştirmiş olup, kendi üreticisinden alma yoluna gidecektir" dedi.
Marmarabirlik Genel Başkan Yardımcısı Karagöz, "Bu kararı geçen yıl almıştık. Bizim bölgemizde hissettiğimiz bu tür zeytini yetiştirmeyi, diğer bölgelerden almak yerine kendi üreticimizden alarak kazanmasını amaçladık. Dünya ve ülkemiz de yeşil zeytine karşı bir talep artışı var. Bu fidanların üretim maliyetleri düşük olup zeytin hasadından önce, Eylül Ekim aylarında toplanabildiğinden ek bir işçilik masrafı da gerektirmiyor. Kooperatifimize, birliğimize ve üreticimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Fidan dağıtımına Kooperatif Başkanı Ali Yıldız ve Marmarabirlik Genel Başkan Yardımcısı Şevket Karagöz katıldı.

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