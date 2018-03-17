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Marmara'da dev fener balıkları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde yakalanan 2 fener balığı, mumyalanıp Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde normallerinden çok daha büyük 2 fener balığı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, balıkçıların ağlarına takılan ve Yeşilvadi Balıkçı Kenan Tesislerinde tezgahta sergilenen fener balıkları, ilgi görüyor. Balıkların yaklaşık 20'şer kilo olduğu ve normal boyutların çok üzerinde oldukları bildirildi.

Tesis sahibi Kenan Balcı, fener balığını Marmara Denizi'nin prensesi olarak niteledi.

Fener balığının 10 kilometre hızla yüzebildiğini belirten Balcı, "Gövdesi çok büyük, kanat açıları çok küçük. El şeklinde kanatları olan bir balık. Denizlerde hızlı değil. Kendisini kuma veya yosunların içerisine gömer. Adını aldığı feneri parlar. İri ve sık dişleri var. Ağız içinde ve dil üzerinde de bulunan çok sayıda dişe sahip. Bu balığın ağzına giren bir balığın dışarıya çıkıp tekrar kurtulması mümkün değil. Parlayan et şeklinde olan fenerini balıklar yemeye gelince hemen ağzını açar ve o balığı da yutar. Bu şekilde avlanır." şeklinde konuştu.

Fener balığının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getiren Balcı, balıkların iki gün sergiledikten sonra mumyalanıp Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne konulacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fener balığı Marmara Denizi

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