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Marmara'da fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece saatlerinden itibaren şiddetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin doğusunda gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayacak güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı 50-70 kilometre olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Kocaeli Sakarya ve Yalova Güney ve Güneybatılı istanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü

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