Marmara'da fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece saatlerinden itibaren şiddetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin doğusunda gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayacak güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Açıklamada, saatteki hızı 50-70 kilometre olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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