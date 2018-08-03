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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor. Rüzgardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak yağış

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