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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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istanbul Kırklareli Marmara Bölgesi sağanak Tekirdağ

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