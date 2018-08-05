Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, Kırklareli kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Kırklareli kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saa) olarak esmesi bekleniyor.

