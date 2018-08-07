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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile gece Kırklareli kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/s) esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Marmara Bölgesi sağanak sakarya

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