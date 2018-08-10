Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) eseceği öngörülüyor.
TSK'da FETÖ operasyonu!
Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...
AK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dedi
Karadeniz adeta ikiye bölündü
Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!
Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Transparanda sınır tanımadı!
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum