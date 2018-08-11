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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Marmara Bölgesi

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