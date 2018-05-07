HABER

Marmara'da kuvvetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Yağışlı havanın etkisi altına giren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda, öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor - Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Yağışlı hava İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yağışlar nedeniyle ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalıİstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı
Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Marmara sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.