Marmara'da kuvvetli yağış

İSTANBUL (AA) - Yağışlı hava İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olacak.
Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Yağışlar nedeniyle ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.
İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum