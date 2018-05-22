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Marmara'da lodos etkisini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:46 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa sahiline demirli 5 şilep ve tanker rotalarına devam etti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede, dünden bu yana hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Süleymanpaşa sahillerine demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçılarının yarın ava çıkacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
lodos Marmara Tekirdağ

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