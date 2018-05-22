Marmara'da lodos etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede, dünden bu yana hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Süleymanpaşa sahillerine demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker rotalarına devam etti.
Lodos nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçılarının yarın ava çıkacağı belirtildi.
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