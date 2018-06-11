Marmara'da lodos etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede, dünden bu yana hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Şilep ve tankerler sabah saatlerinde demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçılarının ava çıkacağı bildirildi.

