Marmara'da sağanak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, bölgenin güney ve doğusunda zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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