Marmara'da sağanak yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Sakarya’nın Hendek ilçesi ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelerde saat 18.30'a kadar Sakarya’nın Hendek ilçesi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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