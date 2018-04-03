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Marmara'da sıcaklık artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık 2 ila 4 derece artacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu, öğle saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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az bulutlu hava sıcaklığı Marmara Bölgesi

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