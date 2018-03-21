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Marmara'da sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve doğusunun yağmurlu geçeceği öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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