Marmara'da sıcaklık artıyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgenin Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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