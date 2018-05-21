Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, parçalı bulutlu bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.
Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
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