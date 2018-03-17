Marmara'da sıcaklıklar artacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği bölgede hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artması bekleniyor.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar beklendiğinden, meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.