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Marmara'da sıcaklıklar artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi mevsim normalleri sıcaklık

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