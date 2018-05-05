Marmara'da sıcaklıklar azalacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması, geceden itibaren Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis öngörülen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek.

