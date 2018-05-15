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Marmara'da sıcaklıklar yükselecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

Bölgede, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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hava Marmara Bölgesi sıcaklık

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