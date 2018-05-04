Marmara'da yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının azalması, yağışların gelecek hafta ortasına kadar bölgenin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin, geçen hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinde oluşan gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimleri de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesinin etkisi altında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının Marmara ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyrettiği aktarılan açıklamada, pazar gününden itibaren genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bölgenin doğusuna, pazartesi günü geneline yayılacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Cumartesi günü, Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: