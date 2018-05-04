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Marmara'da yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının azalacağı bölgenin büyük bölümünde yağışlar gelecek hafta ortasına kadar etkili olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının azalması, yağışların gelecek hafta ortasına kadar bölgenin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin, geçen hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinde oluşan gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimleri de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesinin etkisi altında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının Marmara ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyrettiği aktarılan açıklamada, pazar gününden itibaren genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bölgenin doğusuna, pazartesi günü geneline yayılacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Cumartesi günü, Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mayıs Pazar günü, Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli, Trakya dışında bölge genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Sakarya’nın güney ilçelerinde (Pamukova, Geyve, Taraklı, Akyazı ve Karapürçek) kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şekline olacağı tahmin ediliyor. 7 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un Avrupa Yakası, Trakya'nın doğusu dışında bölge genelinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların salı günü de Trakya dışında devam etmesi bekleniyor. İstanbul’da pazartesi gününe kadar özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus, pazar ve pazartesi günleri Anadolu Yakası'nda salı günü ise il genelinde hafif sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor."

Açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 Mayıs Pazar gününden itibaren sis nedeniyle kuzey kıyılardan sonra bölgenin batısında 4-8 derece azalacağı, önümüzdeki hafta boyunca bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanaklarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanakların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın yağışın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla günlük hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinde fayda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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