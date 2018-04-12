Marmara'da yoğun sis uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun sisin cumartesi öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden sisin cumartesi günü öğle saatlerine kadar Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar ile hava ve deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.