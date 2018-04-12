Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda 18 yaşındaki Baha Güzeycan henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtilen Güzeycan hayatını kaybettiği belirlendi.
SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Bu arada gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Güzeycan'ın arkadaşının olayla ilgili ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!
AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Almanya'dan son dakika Suriye kararı
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
Hakim köye böyle geldi
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Okuyucu Yorumları 1 yorum