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Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda raylara atlayarak ölen gencin, son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Marmaray'da trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan'ın hayatını kaybettiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sırt çantasını çıkaran Güzeycan ardından soğuk kanlı bir şekilde kendini rayların üzerine atıyor.

Marmaray'da dün sabah saatlerinde Baha Güzeycan isimli genç rayların üzerine atlamış, trenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. O anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güzeycan trenin gelmesini bekliyor. Ardından sırt çantasını çıkaran genç kendini raylara bırakıyor.

İHA

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Marmaray Marmaray intihar anı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yapmasaydın evlat , kımbılır ne acılar yasattın gerıde bıraktıklarına hıc bırsey aldıgın nefesten degerlı degıl .
ne sıkıntısı varmış ki hiç tereddüt etmeden atlamış
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