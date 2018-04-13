Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'da trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan'ın hayatını kaybettiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sırt çantasını çıkaran Güzeycan ardından soğuk kanlı bir şekilde kendini rayların üzerine atıyor.

Marmaray'da dün sabah saatlerinde Baha Güzeycan isimli genç rayların üzerine atlamış, trenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. O anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güzeycan trenin gelmesini bekliyor. Ardından sırt çantasını çıkaran genç kendini raylara bırakıyor.

İHA