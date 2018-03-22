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Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

HaberTürk'ün haberine göre; Marmaray Üsküdar istasyonunun küçük çocukların acil durum butonuna basması sonucu boşaltıldığı öğrenildi. Bir süre aksayan seferler normale döndü. Vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonunun küçük çocukların acil durum butonuna basması sonucu boşaltıldığı öğrenildi. Bir süre aksayan seferler normale döndü. Vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

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