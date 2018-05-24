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Marmara'ya yağış geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde yarın, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi, yarından itibaren batıdan başlayarak yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren batı bölgelerinde konuşlanacak alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle hafta başına kadar Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, yarın, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.

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Marmara Bölgesi Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü sağanak yağış

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