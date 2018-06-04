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Marmaris, 24 saat cıvıl cıvıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te tatilini geçiren yabancı turistler ve tatilciler, gündüz plaj, havuz başları ve su parklarını, geceleri ise sokakları, kafeteryaları ve barları dolduruyor.

Marmaris, 24 saat cıvıl cıvıl

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te tatilini geçiren yabancı turistler ve tatilciler, gündüz plaj, havuz başları ve su parklarını, geceleri ise sokakları, kafeteryaları ve barları dolduruyor.
Marmaris'te caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 35 dereceyi gösterirken yüksek nemle hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahilleri doldurdu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, renkli görüntülere sahne oldu. Bazı turistler gün boyu çocuklarıyla denizde eğlenirken kimileri şezlonglara sereserpe uzanarak güneşlendi ve kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Heyecan arayanlar jet-ski, banana, deniz paraşütü ile su sporlarıyla eğlendi. Otel havuz başları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Otel havuz başlarında ebeveynler şezlonglarda dinlenirken çocuklar oyunlar oynadı. Animatörler, havuz başındaki turistleri gösterileriyle eğlendirdi.
Gündüz sahil ile havuz başlarını dolduran tatilci ve yabancı turistler, akşam ise kendilerini sokağa attı. Şehir merkezinde yürüyüş yolları serinlemeye çalışanların akınına uğradı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii ve Yat Limanı'ndaki kafeteryalarda içeceklerini yudumlayan turistler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Türkmenistan Parkı'nda, çocuklar oyun oynarken, aileleri çay bahçelerinde dinlendi. Restoran ve kafeteryaların sıralı olduğu Yat Limanı'ndaki işletmelerde oturacak yer kalmadı. 300 metre uzunluğunda, 112 sıralı disko ve barı ile dünyaca ünlü Barlar Sokağı, gece yarısı tatilci ile turistlerin akınına uğradı. DJ'lerin hareketli müzikleri ve dans gruplarının gösterileriyle turistler sabahın ilk ışıklarına kadar unutamayacakları eğlenceler yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Marmaris, 24 saat cıvıl cıvılMarmaris, 24 saat cıvıl cıvılMarmaris, 24 saat cıvıl cıvılMarmaris, 24 saat cıvıl cıvıl

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