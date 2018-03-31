Marmaris Belediyesi İle ÇEVKO Arasında Protokol İmzalandı

Marmaris Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından sürdürülebilir çevre için gerçekleştirilen atık toplama ve geri kazanım çalışmaları için protokol imzalandı.

Toplantıda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, “Bu projenin Marmaris’te birincil olarak hayata geçirilmesi bizim için gurur kaynağı. Marmaris hakikaten temizliği ve projeleri ile örnek gösterilen bir yaşam kenti” dedi.

Marmaris’te yeni bir iş modeli üzerinde çalıştıkları değinen EGEÇEV Atık Yönetim A.Ş. yöneticilerinden Mustafa Urgen, “HORECA projemiz 4 yıl önce başladı. Biz bu 4 yıl boyunca asıl camın asıl kaynağında olduğunu gördük. Bu nedenle otelleri ayrı tutup ’KaBaRe’ tabir edilen Kafe-Bar-Restoranlarda daha detaylı sistemle tüketimin yoğun olduğu işletmelere günde birkaç kere toplama yaparak daha fazla cama ulaşmayı hedefledik. Marmaris’te hedeflediğimiz rakam yüzde 80. Biz bu rakama ulaştığımızda bu toplama sistemi Türkiye’de bir ilk örnek model olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu projeyi çok yakından takip ediyor. Bizden de düzenli olarak burasıyla ilgili rapor talep ediyorlar. Çünkü yeni yayınlanan yönetmeliğin usul ve esasları hazırlanırken Marmaris’te yapılan çalışmalar da örnek olarak göz önünde bulunduruluyor” dedi.

Projenin tanıtım toplantısına Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla, EGEÇEV Atık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Pınarbaşı, Mustafa Urgen, Müdüroğlu Hurdacılık Firması Genel Müdürü Mustafa Müdüroğlu, Şişe Cam Holding Çevre Sistemleri A.Ş Genel Müdürü Hüseyin Bekçi ve firma görevlileri katıldı.

Marmaris’te, turizm sezonu hazırlıkları sürerken çevre konusuna da büyük önem veriliyor.

Marmaris Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı tarafından, çevre koruma açısından büyük önem taşıyan geri dönüşüm alanında, Mustafa Müdüroğlu Hurdacılık ve EGEÇEV Atık Yönetimi A.Ş iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar düzenlenen basın toplantısında ele alındı. Toplantıda çalışmalar kapsamında bölgede konuşlandırılan atık kumbaraları ve ambalaj atıklarının toplanması için hazırlanan araçlar da tanıtıldı.

Yeşil Marmaris’in devamının sağlanmasının, çevrenin ve doğanın korunmasının Marmaris Belediyesi’nin öncelikli işleri arasında ön sırada yer aldığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için doğayı korumak ve doğal güzelliklerin yok olmasını engellemek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Marmaris Belediyesi olarak bu bilinçle hareket edip altına imzamızı attığımız her projede çocuklarımızın daha temiz ve daha yeşil bir çevrede yaşayabilmesini amaçlamaktayız. Bu projenin Marmaris’te birincil olarak hayata geçirilmesi bizim için gurur kaynağı. Marmaris hakikaten temizliği ve projeleri ile örnek gösterilen bir yaşam kenti. Bu konuda çalışan tüm personelimizin ve Marmaris yaşayanlarının çok ciddi katkıları olduğunu söylemek istiyorum. Marmaris bunun yanı sıra alt yapısını tamamlamış örnek bir bölgedir. ÇEVKO Vakfı iş birliğinde, Marmarislilerin ve bölgedeki ekonomik işletmelerin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için Mustafa Müdüroğlu Hurdacılık, cam ambalaj atıklarının toplanmasında da EGEÇEV Atık Yönetimi AŞ ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız bizlere de ciddi anlamda tasarruf sağlamaktadır. Atıkların ekonomiye kazandırılması ve doğaya olan saygıdan dolayı bu projenin takdir edilir bir proje olduğunu belirtmek istiyorum. Ben bu konuda tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum” dedi.