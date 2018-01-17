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Marmaris ile Tataristan'ın Nijnekamsk belediyesi arasında işbirliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi ile Tataristan'ın Nijnekamsk Belediyesi arasında işbirliği anlaşması yapıldı. İki şehir arasında turizm, yatırım, eğitim ve tarım gibi konularda işbirliğine gidileceği bildirildi.Marmaris ilçesini tanımak için geçen yıl eylül ayında kente gelen Tataristan'dan bir heyet, belediye yetkilileri ile görüşerek belediyeler arası işbirliği anlaşması yapmak istediklerini bildirdi. Tataristan'ın Nijnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, Başkan Yardımcısı Belyaev Radmir, Başkan Danışmanı Maxim Speransky, belediyenin yetkili müdürlerinin yanı sıra Begişevo Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Sergey Romantsov ve Havalimanı Ticari İşler Müdürü Kozlov Felix de kente ikinci kez geldi. Heyet, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ile makamında buluştu. Heyete; Dalaman YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Tataristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcisi Albert Yalışev da eşlik etti.Başkan Acar ve Nijnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için hazırlanan protokole imza attı. 5 yıl geçerliliğini koruyacak protokolde turizm, eğitim, sosyal projeler ile ilgili etkileşimin artırılması hedeflenecek.Başkan Acar, "Marmaris'in sosyal ve ekonomik gelişimini artırmak için çeşitli ülkelerle protokollerimiz devam etmektedir. İlçemize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.Nijnekamsk Belediye Başkanı Metşin ise, "Dostluğumuzu sözle değil, imzayla da güçlendirmekten büyük gurur duymaktayım" diye konuştu.Başkan Acar, heyete, üzerinde ilçenin logosunun bulunduğu kahve fincanı takımı, çini tabak, Marmaris fotoğrafı ile üretilen organik ürünler hediye etti. Metşin ise yöresel kıyafetleri arasında yer alan, koyun yününden elde dokunmuş gocuk (yelek) ve çeşitli kıyafetler hediye etti.

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