Muğla'nın Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü düzenlenen, Marmaris Kitap Günleri başladı.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, yaptığı konuşmada, sadece Marmaris'te yaşayanların değil, ilçeye tatile gelenlerin de faydalanması için etkinliği meydana taşıdıklarını söyledi.

Çocukluk, gençlik, siyasi hayatı ve belediye başkanlığı dönemini kaleme aldığı "Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk" kitabı ile etkinliğin onur konuğu olan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da kitabını babasından esinlenerek yazdığını bildirdi. Yazarlık hedefi olmadığını anlatan Akpınar, "Yazmak dünyanın en zor işi. Bunu yazdığım kitapta bizzat gördüm. Bütün yazarlarımız başımızın tacı. Türk insanı kitap okumuyor. Ama böyle güzel etkinliklerle bunu da aşacağız. Marmaris gibi güzel bir turizm beldesinde bulunmaktan son derece mutluyum. Kitapların içinde olmak yazarlarla iç içe olmak çok güzel." dedi.

Akpınar, açılış töreninin ardından kitabını imzalarken, kitaptan elde edilecek gelirin Karşıyaka'nın Filizleri Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği dile getirdi.