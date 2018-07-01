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Marmaris sahilleri cıvıl cıvıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

MARMARİS'te nemle birleşerek etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar, havuz başlarına ve plajlara akın etti.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te nemle birleşerek etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar, havuz başlarına ve plajlara akın etti. Hareketlenen Marmaris plajlarında, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Marmarisliler, kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistler, yüksek nemle birlikte aşırı sıcaklardan bunaldı. Soluğu plaj, su parkları ve otel havuzlarında aldı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde turistler, plajlarda "İğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler ortaya çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı ilçede, çocuklar gün boyu denizde oyunlar oynadı, büyükler de yüzerek serinledi. Bazı tatilciler, şemsiye altında kitap okuyarak denizden gelen esintinin keyfini çıkardı. Kimi kadın turistler ise bronzlaşmak için güneş altında sereserpe uzandı. Jet-ski, muz, deniz paraşütü gibi su sporları ile heyecan yaşayanlar da dikkat çekti. Birbirinden güzel İngiliz ve Rus turistler, plajları renklendirdi.

Ayrıca otel havuz başları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuzda, animatörler gösterileriyle keyifli anlar yaşattı. Su parkında dönme dolap, kaydırak ve şelale gibi parkurlarda eğlenen turistler, keyifli anlar yaşadı.

Kentte tatil yapan ve İsveç'ten gelen Melissa Tunç, "Marmaris'e her yıl tatile geliyoruz. Her yıl geldiğimde, Marmaris'te deniz, kum ve güneşin tadına doyamıyorum. Kavurucu sıcakta serinlemek için plaja gelerek denizden çıkmıyorum" dedi.

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